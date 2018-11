ANAS: la statale Appia chiusa al traffico

Aggiornamento. Permane la chiusura al transito della statale 7 “Appia” a Terracina (LT), causa allagamento della sede stradale.

Il traffico proveniente da Roma è deviato al km 93+800 su Via Migliara 58, in località borgo Hermada, mentre il traffico proveniente da Napoli è indirizzato al km 100 sulla strada regionale 148. Per chi proviene dalla statale 699 il percorso alternativo prevede invece la deviazione sulla statale Appia, in direzione Roma, fino all’ innesto con Via Migliara 58.

La statale 7 “Appia” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 96,550, nel territorio comunale di Terracina (LT), per l’allagamento della sede stradale dovuto alle intense precipitazioni delle ultime ore.

La circolazione è provvisoriamente indirizzata in uscita a Fiora sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità della statale in piena sicurezza, in tempi brevi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti Pronto Anas; è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.