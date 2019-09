Anas: lavori di ripristino strada statale 2 ‘Cassia’ dopo smottamento

Roma – Sulla strada statale 2 “Cassia” il transito è provvisoriamente regolato a senso unico alternato della circolazione al km 52,300, tra Sutri e Caprarica, in provincia di Viterbo, per consentire gli interventi di ripristino in seguito a uno smottamento del terreno che ha interessato il corpo stradale ai margini della carreggiata.Il personale e i tecnici Anas (Gruppo FS italiane) sono intervenuti questa mattina per garantire la sicurezza della circolazione, eseguire i rilievi del caso e avviare i lavori di ripristino.

