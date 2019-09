Anas: ripristinata circolazione carreggiata interna Grande Raccordo Anulare

Roma – il traffico, nelle prime ore di questa mattina, aveva subito forti rallentamenti a causa di problemi tecnici durante i lavori di nuova pavimentazione

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma la circolazione è stata ripristinata in carreggiata interna a seguito dei forti rallentamenti, nelle prime ore di questa mattina, causati da problemi tecnici riscontrati durante i lavori di nuova pavimentazione in corso.

Nel dettaglio, al km 1,100, si è reso necessario un intervento urgente di ripristino anche ai margini della carreggiata, che ha comportato il prolungarsi, oltre l’orario previsto, della chiusura delle corsie di marcia lenta e veloce

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida