Ancora acqua in galleria tangenziale Est: nuovamente chiusa

Roma – Nuovo allagamento (e nuova chiusura) nella nuova circonvallazione interna della tangenziale Est di Roma. Sul posto, dalle 15.30, le pattuglie delle polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino. Per motivi di sicurezza e per consentire gli interventi di ripristino al momento e’ chiuso il tratto in direzione San Giovanni (che era stato riaperto questa mattina). Si attende la risoluzione del problema da parte delle ditte di manutenzione.