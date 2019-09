Ancora sassi contro bus: vetro in frantumi, caccia a 2 giovani

Roma – Lancio di sassi contro un autobus a Roma. E’ successo ancora. Ieri infatti, intorno alle 20, i Carabinieri di Acilia sono dovuti intervenire in via di Saponara 160 per il danneggiamento di un bus, sembra da parte di due ragazzi. Si tratta di un mezzo della linea 03 che in quel momento stava svolgendo la sua normale corsa.

I due giovani hanno lanciato dei sassi contro la porta anteriore destra, rompendo il vetro e dandosi immediatamente dopo alla fuga. Per lo spavento una passeggera e’ stata sottoposta alle cure dei sanitari, sul posto, in quanto si trovava in forte stato di agitazione. Sono in corso le indagini per reperire i responsabili del gesto.