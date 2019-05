Ancora tensioni a Casal Bruciato: residenti e CasaPound contro casa a famiglia rom

Roma – A Casal Bruciato e’ in corso una protesta di residenti del quartiere e di militanti di CasaPound contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom di 14 persone. Il capofamiglia ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervistato da Emanuela Valente.

“Stanotte i bambini avevano molta paura e piangevano- ha affermato l’uomo- Una delle mie figlie sta male e l’ho portata nel campo nomadi dove abitavamo prima. Volevo portarla all’ospedale, ma lei mi ha detto di no, era in preda all’ansia e alla paura. Gli altri bambini che hanno dormito qui nell’appartamento hanno avuto paura e per tutta la notte non hanno dormito. Io vorrei restare, pero’ i vicini danno fastidio, i miei figli non possono uscire giu’, non possono fare niente, non posso portarli neanche a scuola. Sono sceso io e ho comprato cornetto e cappuccino per fargli fare colazione”.

“In casa siamo 14, io sono bosniaco, sono arrivato in Italia nel 92, veniamo dal campo rom di Ciampino. Abbiamo fatto la richiesta per questa casa popolare nel 2017, abbiamo tutto in regola, siamo in regola con documenti e permesso di soggiorno. I miei bambini sono nati in Italia e sono cittadini italiani, il piu’ grande ha 21 anni e il piu’ piccolo 2. La casa e’ grande 106 mq, per me va bene, e’ grande abbastanza.

Per pagare l’affitto faccio il mercatino, ho una partita iva, faccio piccoli lavori. Se ci mandano via da qui dobbiamo tornare nel campo rom dove stavamo prima. Italiani razzisti? Non penso siano razzisti, perche’ sono 30 anni che vivo in Italia e sono sempre stato bene, tranquillo, i miei figli vanno a scuola senza problemi. Pero’ questa notte hanno avuto paura”.

CASAL BRUCIATO, PRESIDIO CASAPOUND IN VIA SATTA

Non si placano le proteste in via Satta, a Casal Bruciato, sotto l’appartamento al secondo piano assegnato ieri ad una famiglia rom. Nel piazzale condominiale oltre ad una trentina di cittadini, Casapound ha installato un gazebo e alcune bandiere italiane. Al momento la famiglia rom, un nucleo di 12 persone, non si trova in casa perche’ ricevuta dal Dipartimento Politiche abitative del Campidoglio. Due dei figli maggiori della coppia rom, secondo quanto si apprende, hanno abbandonato l’appartamento durante la notte. Una ragazza in particolare, sembrerebbe a causa di un malore.