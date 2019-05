Roma – “La dignita’ nelle periferie non si conquista con la guerra tra poveri. Firmato gli antifascisti di Roma e gli abitanti di Casal Bruciato” questo lo striscione che apre il presidio dei movimenti per il diritto all’abitare iniziato ora in via Sebastiano Satta. L’iniziativa a cui stanno partecipando circa 200 persone, e’ stata organizzata dopo le proteste per l’assegnazione di un appartamento popolare al secondo piano al civico 20, martedi’ scorso, ad una famiglia rom.

In piazza anche molti ragazza.

Tra i presenti, il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, il segretario del Pd Roma, Andrea Casu, diversi consiglieri regionali Dem, il parlamentare di Sinistra italiana, Stefano Fassina e alcuni rappresentanti di Baobab experience.

La zona e’ presidiata dalla Polizia e diverse camionette del Reparto Mobile sbarrano la strada in direzione della piazza Balsamo Crivelli dove per le 17 e’ stata autorizzata la manifestazione di Casapound.

Tra la folla spunta un secondo striscione indirizzato a Casapound con la scritta: “Gli unici rom che vi piacciono sono quelli che sostengono le vostre campagne elettorali!” con la foto dell’ex candidato al Municipio di Ostia, Luca Marsella in cui abbraccia un esponente del clan Spada. “Dobbiamo ribellarci e non lasciare le periferie a Casapound” ha appena detto dal megafono della manifestazione un ragazzo del quartiere.