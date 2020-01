Appia, si ribalta autocarro: conducente era ubriaco

Roma – Stanotte una pattuglia del Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale e’ intervenuta a via Appia Nuova, all’altezza del Km 13 (altezza Gra), per i rilevi di un incidente con il coinvolgimento di un mezzo pesante che si e’ ribaltato e ha perso gasolio sulla sede viaria. Gli agenti hanno provveduto a far rimuovere l’autocarro, un Volvo FM 340, grazie all’intervento di un mezzo speciale e hanno ripristinato la regolare circolazione stradale, dopo aver fatto intervenire la ditta per la pulizia del manto stradale. Data la particolare dinamica del sinistro, gli operanti, insospettiti, hanno sottoposto il conducente, un uomo italiano del 1982, agli esami di rito, dai quali e’ emerso un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Oltre alla denuncia in stato di ebbrezza, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente.