Archeologia protagonista al Colosseo: 3 giorni dedicati a vita antichi romani

Roma – Dal 14 al 16 giugno l’Archeologia sara’ protagonista di un evento su scala europea: in occasione della decima edizione le Giornate Nazionali dell’Archeologia – coordinate dall’Inrap (Istituto Nazionale di Ricerche Archeologiche Preventive) in Francia – si aprono all’Europa e a Roma il Parco archeologico del Colosseo, che ha aderito all’iniziativa.

Tre giorni di eventi diffusi in tutta l’area archeologica trasformeranno il Parco in un grande laboratorio di attivita’ didattiche e sperimentali, ricostruzioni storiche, cacce al tesoro, visite guidate straordinarie, accogliendo adulti e bambini in un emozionante viaggio nel tempo. Le postazioni, distribuite tra Foro Romano, lungo le tabernae della via Nova, presso la Casa di Augusto e all’interno dei palazzi imperiali del Palatino, consentiranno di toccare con mano la vita quotidiana degli antichi romani, in un itinerario che spazia dalla preistoria fino all’eta’ imperiale.

Per adulti e bambini: le dimostrazioni di archeologia sperimentale (con realizzazione dal vero di manufatti dell’eta’ preistorica, protostorica e romana), le ricostruzioni storiche del conio monetale e dell’esercito romano, gli approfondimenti sul cibo e i commerci nel Mediterraneo antico, oltre alle visite guidate straordinarie alla Casa di Scauro presso l’Arco di Tito e al roseto presso gli Horti Farnesiani, sono gratuite, non prevedono la prenotazione e sono incluse nel biglietto ordinario di ingresso al Parco. Per i bambini (6-12 anni): i laboratori didattici (Costruiamo una lucerna romana e L’affresco romano) e le cacce al tesoro sono gratuiti per il partecipante piu’ un accompagnatore; e’ obbligatoria la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 15 bambini; e’ possibile iscriversi a un solo laboratorio).