Roma – Incendio, poco dopo le ore 16, in un capannone di almeno 500 mq in via Ardeatina km 37.600, all’altezza di via delle Salzare, nel comune di Ardea. Nel magazzino erano stoccati materiali di vario genere. Non risultano feriti. Sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di autobotti e autoscala. Traffico rallentato in tutte le strade adiacenti.