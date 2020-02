Arrestata donna che ha abbandonato bambino a Termini

Roma – Ricercata da ieri, per aver abbandonato in via Principe Amedeo un bambino di 7 mesi, è stata arrestata per abbandono di minori la donna.

La donna, che era stata immortalata da alcune videocamere di sorveglianza mentre lasciava il bimbo in strada e si allontanava mano nella mano con un altro bambino, e’ stata riconosciuta da un capotreno a bordo di un Intercity che viaggiava, questa notte, verso Tarvisio.

La polizia era sulle tracce della donna ormai da diverse ore. Grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, gli agenti avevano potuto ricostruire che la donna era una cittadina italiana di origini croate di 25 anni, residente a Roma in una casa famiglia. Seguendo il telefono cellulare la Polizia ha capito che la donna era a bordo di un treno e ha fatto scattare l’allarme.

Alla stazione di Bologna la donna e’ stata fermata e arrestata. La bimba che viaggiava con lei e’ stata portata in una casa famiglia. Il bambino abbandonato si trova in buone condizioni all’ospedale bambino Gesu’ di Roma. Le indagini sono ancora in corso per stabilire i reali motivi del gesto.