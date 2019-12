Arrestate tre persone per droga e sequestrati 3.2 kg di marijuana

Roma – Pattugliamenti e controlli straordinari del territorio, da parte della Polizia di Stato, sono stati predisposti dal questore di Roma, Carmine Esposito, a Trastevere, quartiere conosciuto nella Capitale come luogo di ritrovo e di intrattenimento e come tale attenzionato nella prevenzione e nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attivita’, piu’ intensa nel fine settimana, ha portato all’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di tre stranieri e alla denuncia a piede libero di un cittadino albanese.

Sequestrati 3 kg e 200 grammi di marijuana.

Nel corso dei controlli sei persone, di cui due minorenni, sono state sorprese a far uso di droga, per questo, nei loro confronti, e’ scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione al prefetto. Nel complesso sono state identificate 1250 persone.