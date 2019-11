Arrestate tre persone senza fissa dimora: avevano rubato da un’auto in panne

Roma – I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato 3 persone, due cittadini albanesi di 22 e 32 anni e un cittadino libico 34enne, tutti senza fissa dimora e con precedenti, per furto aggravato in concorso. I tre soggetti sono stati notati dai militari, mentre si aggiravano con fare sospetto in via dei Fori Imperiali e hanno deciso di pedinarli. Arrivati in via Merulana, il gruppetto si e’ avvicinato ad un’auto accostata alla destra della careggiata, perche’ rimasta in panne. Approfittando di un momento di distrazione del proprietario dell’auto, impegnato con il personale del soccorso stradale, intento a caricare il veicolo sul carroattrezzi, i malfattori sono riusciti a rubare uno zaino poggiato sul sedile posteriore, con all’interno un pc portatile e altri oggetti. I Carabinieri hanno osservato tutta la scena e dopo essere intervenuti hanno arrestato i tre ladri. Accompagnati in caserma i tre sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo.