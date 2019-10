Arrestati 21 membri della banda dei furti su auto

Roma – All’alba di martedì 1 ottobre, dopo un’approfondita ricerca i Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP, nei confronti di sei persone indagate e ritenute responsabili di 13 furti in un mese ai danni di auto di turisti in visita a Roma.

Questo provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria, arriva al termine di una lunga e complessa attività investigativa iniziata a marzo 2019 dai Carabinieri di Ostia, atta a contrastare il fenomeno dei furti all’interno di auto parcheggiate per strada, soprattutto noleggiate dai turisti, ai quali venivano sottratti i bagagli da persone residenti nella baraccopoli di via della Monachina.

Il modo di operare era sempre lo stesso: i ladri rompevano uno dei finestrini per aprire uno sportello, e nel giro di pochi secondi prendevano tutti i bagagli presenti all’interno del mezzo. Spesso queste operazioni avevano luogo in pieno giorno, in zone frequentate dai turisti come Lungotevere e Trastevere, o nei parcheggi dei centri commerciali Parco Leonardo e Parco Da Vinci.

L’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di 21 persone, di cui 9 in flagranza di reato. Tutti gli arrestati si trovano adesso presso le case circondariali di Regina Coeli e Rebibbia.