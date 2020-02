Arrestato 19enne: ha preso a pugni controllore autobus

Roma – Gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Roma hanno arrestato un 19enne romano, per lesioni e resistenza ad incaricato di pubblico servizio e lo hanno anche denunciato per interruzione di pubblico servizio. I fatti si sono svolti ieri alle 14 circa in via San Giovanni Bosco, all’interno di un autobus dell’Atac: quando l’agente di polizia amministrativa preposto al controllo dei biglietti ha chiesto al ragazzo di mostrargli il titolo di viaggio, il giovane lo ha prima preso a male parole e poi gli ha sferrato un pugno alla tempia. Il conducente del mezzo ha chiamato la Polizia di Stato ed ha fatto scendere le persone presenti. All’arrivo dei poliziotti, il 19enne era ancora li’ vicino e cosi’ e’ stato bloccato ed arrestato.