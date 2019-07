Arrestato 19enne che lanciava pietre contro auto

Roma – Un 19enne del Congo e’ stato arrestato, ieri pomeriggio, per danneggiamento, tentato furto e danneggiamento a beni dello Stato. H.G.R.M.S. era intento a colpire con un sasso il finestrino anteriore sinistro di due autovetture parcheggiate in Lungomare Amerigo Vespucci, quartiere XXXV Lido di Castel Fusano. Dopo una breve ricerca sul posto gli agenti del reparto Volanti hanno individuato l’uomo, che colto in flagrante ha provo a scappare. Una corsa inutile, e’ stato infatti bloccato e portato nella macchina di servizio, ma qui ha continuato ad opporre resistenza sferrando violenti calci tanto da danneggiarne il montante posteriore e parte del sottotetto.