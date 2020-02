Arrestato 25enne: ha aggredito tassista e tentato furto auto

Roma – Ha aggredito un tassista romano a fine corsa e ha tentato di rubargli l’auto. È successo questa mattina alle 6.30 circa in via Gattinara 70, nella zona di Montespaccato a Roma. A finire in manette, un 25enne originario dell’Ecuador, con precedenti. L’aggressione si e’ consumata a fine corsa quando l’ecuadoregno, insieme ad altre tre persone, dopo essere stato prelevato in zona Casilina e’ arrivato nel quartiere di Montespaccato. Senza un apparente motivo, il 25enne ha iniziato a dare in escandescenza, e’ sceso dal mezzo e ha iniziato a sferrare calci e pugni contro l’autista e poi contro l’auto. Poi il tentativo di mettersi alla guida per fuggire con il taxi, bloccato dallo stesso autista. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti che hanno arrestato l’ecuadoregno. Le accuse nei suoi confronti sono di rapina, lesioni, interruzione di pubblico servizio e resistenza. Il tassista e’ stato medicato e’ giudicato guaribile in 7 giorni.