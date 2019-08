Arrestato 62enne per cumulo di pene: 2 anni e 9 mesi

Roma – Una coppia di coniugi a bordo della propria autovettura e’ stata fermata ieri durante un posto di controllo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, mentre stavano transitando su viale Maresciallo Pilsudski. Il conducente 62enne nato nell’ex Yugoslavia, Serbia Montenegro, interrogato alla Banca Dati SDI, oltre ad avere numerosi precedenti di polizia, e’ risultato avere a carico diversi provvedimenti giudiziari emessi dalla Procura di Perugia per i reati di furto aggravato in concorso, e da quella capitolina per i reati di evasione, tentata rapina continuata e lesioni personali. Dopo essere stato fotosegnalato presso il Gabinetto della Polizia Scientifica il soggetto e’ stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli dove dovra’ scontare 2 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per cumulo di pene.