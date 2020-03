Arrestato al Celio topo di albergo

Roma – Un 56enne con precedenti di Polizia è stato arrestato dagli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi. Il reato contestatogli è furto in appartamento. Un passante ha segnalato a una volante del commissariato che nei pressi di via Celimontana si aggirava una persona sospetta. Nello specifico, riferiva di un uomo che stazionava in strada osservando gli ingressi e le finestre di diversi stabili.

Gli agenti hanno intercettato la persona sospetta in via dei Querceti, riconoscendolo subito, in quanto l’uomo era noto per aver commesso numerosi furti negli hotel e B&B della zona. Quindi, con l’ausilio di un agente in abiti civili, e’ iniziato il pedinamento dell’uomo fino a uno stabile di via Annia in cui si introduceva. Il poliziotto, che lo ha seguito all’interno del condominio, ha notato l’uomo che si dava alla fuga inseguito da una donna, la quale lo aveva trovato all’interno della camera da letto mentre stava riposando.

Bloccato dai poliziotti, e’ stato trovato in possesso di 26 chiavi di diverse dimensioni, un telefono cellulare di dubbia provenienza, 2 cacciaviti, 2 carte magnetiche per favorire gli ingressi in alberghi. Nel proseguo delle indagini, gli investigatori del commissariato Celio, hanno accertato che il 56enne era stato arrestato più volte per furto presso strutture ricettizie, e che era sottoposto alla Misura della Sorveglianza Speciale. Pertanto l’uomo e’ stato arrestato per il reato di tentato furto in abitazione, e denunciato in stato di libertà per possesso di numerosi arnesi atti allo scasso e ricettazione. Oltre a questo è scattata la denuncia per inosservanza del D.P.C.M- relativo all’emergenza Coronavirus.