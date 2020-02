Arrestato inquilino terzo piano per incendio doloso Vigna Stelluti

Roma – È stato arrestato per il reato di incendio doloso il 48enne inquilino dell’appartamento al terzo piano dello stabile andato a fuoco in largo di Vigna Stelluti, a Roma. Ieri, nella palazzina, un incendio partito proprio dalla casa dell’uomo ha danneggiato altri appartamenti limitrofi e ha costretto i Vigili del fuoco a evacuare il palazzo e a salvare tre persone, tra cui proprio il 48enne.

Questo, recuperato all’interno del bagno dell’abitazione in fiamme, era stato portato in ospedale perche’ intossicato e in forte stato di agitazione. Sottoposto alle domande degli investigatori, ha confessato il tentativo di suicidio messo in atto nella mattinata di ieri, quando aveva appiccato le fiamme in piu’ punti dell’appartamento. A causa del fumo, ha perso la vita un cane di piccola taglia che viveva al quinto piano del palazzo.