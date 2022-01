Articoli telefonia contraffatti, maxi sequestro di Adm

Roma – L’Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione Territoriale per il Lazio e Abruzzo, di concerto con gli Uffici doganali di Roma 1 – Sezione di Ciampino, dell’Aquila e di Viterbo, e in collaborazione con il Nucleo Territoriale Antisofisticazione dei Carabinieri (N.A.S.), nell’ambito della continua azione di contrasto alla contraffazione, ha effettuato controlli a tappeto in molteplici attività commerciali esercenti l’attività di vendita di prodotti e accessori per cellulari e telefonia mobile/fissa sul territorio di Roma Capitale e della Provincia di Roma.

All’esito dei controlli effettuati, sono stati sequestrati oltre mille pezzi contraffatti delle più importanti e conosciute marche presenti sul mercato.

È importante constatare come questo tipo di attività antifrode, svolta con il sempre prezioso ausilio dell’Arma dei Carabinieri (N.A.S.), evidenzia, ancora una volta, l’importanza del ruolo di polizia doganale che l’Agenzia quotidianamente svolge, anche sul territorio e al di fuori degli spazi doganali, in collaborazione con le forze dell’ordine, per il contrasto alla criminalità e la tutela dei consumatori.

La tutela dei marchi, dei brevetti e della proprietà intellettuale, e quindi del valore e del know how delle imprese, che garantiscono la qualità e la sicurezza dei prodotti, attraverso l’azione di ADM e delle altre Forze dell’Ordine, va a coniugarsi in maniera assolutamente sinergica con la tutela del consumatore finale, della sua salute e del suo diritto all’acquisto di prodotti che rispecchino la qualità delle produzioni italiana ed europea.

Le azioni di presidio del territorio forniscono quindi un reale supporto a tutte quelle imprese che, onestamente, si pongono sul mercato, forti dei propri mezzi e nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e della libertà di commercio.

Il contrasto alla contraffazione costituirà, anche nel 2022, un punto di assoluta evidenza strategica per l’Agenzia, con il fine ultimo della difesa del cittadino-consumatore e la tutela del cittadino-imprenditore. Così in un comunicato Adm. (Agenzia Dire)