Assalto a camioncino carico di sigarette: ricercati 3 uomini armati

Roma – Assalto a un furgone che trasportava sigarette, poco dopo le 8 in via Mario Schifano, nella zona di Tor Cervara, a Roma. Tre uomini armati di pistole e con volto coperto da passamontagna, a bordo di un’auto e di un furgone, hanno rapinato il mezzo e si sono impossessati di circa 50 scatoloni di tabacchi.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato San Basilio e dagli agenti delle Volanti intervenute, un’auto ha tagliato la strada al furgone bloccandogli la marcia mentre il secondo mezzo dei rapinatori si e’ fermato sul retro impedendo la fuga dell’autista, un uomo di 48 anni. Scesi in strada, armi in pugno, i rapinatori si sono fatti aprire il cassone del furgone e rapidamente hanno trasferito il carico per poi darsi alla fuga. Illeso il conducente del mezzo. Indagini in corso, informata la Squadra Mobile.