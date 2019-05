Atac: aumentano corse in metro A e B, +5,4% nel primo trimestre 2019

Roma – Il mese di marzo ha confermato il buon andamento della produzione sulle linee A e B della metropolitana di Roma. I consuntivi, spiega Atac in una nota, mostrano una crescita del servizio del 3,6% rispetto a marzo 2018, con una percentuale di produzione complessiva pari a circa il 98% delle oltre 35 mila corse programmate per il mese.

Nel mese di marzo, inoltre, si sono perse circa 370 corse per cause non dipendenti dall’azienda, delle quali 287 a causa di scioperi. Senza questi eventi la produzione complessiva sarebbe stata superiore al 99%.

Il buon andamento del mese di marzo conferma il trend positivo del servizio sulle linee A e B nel primo trimestre 2019. A consuntivo infatti la produzione e’ risultata in crescita del 5,4% rispetto al primo trimestre 2018.