Atac: con parcometri Pay&Go possibile comprare titoli di viaggio

Roma – “Si e’ completata, come da programma, la terza fase dell’upgrade dei parcometri Pay&Go in servizio nella Capitale. Utilizzando la carta di credito e di debito sara’ possibile non solo pagare la sosta e le sanzioni del trasporto pubblico, ma anche comprare titoli di viaggio ricaricando le card Atac. La nuova funzionalita’ consente quasi di raddoppiare, passando da 1.200 a 2.200, i punti vendita dove si possono ricaricare le tessere Atac. Una innovazione storica che facilitera’ notevolmente i clienti”.

“Grazie ai nuovi parcometri, infatti, sara’ possibile acquistare titoli di viaggio in qualsiasi momento, tutti i giorni della settimana. Questo aggiornamento segna un ulteriore passo verso la dematerializzazione dei titoli di viaggio grazie allo sviluppo di sistemi di pagamento piu’ vicini al cliente, in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e trasformazione digitale previsto dal piano industriale. Con Pay&GO il parcometro diventa factotum. Si e’ concluso nei tempi previsti l’upgrade di circa 1.000 nuovi parcometri, sui 2.500 esistenti, grazie al quale queste macchine sono state trasformate in strumenti multifunzionali di ricarica e pagamento”.

“La trasformazione del parcometro in strumento multifunzione e’ iniziata lo scorso aprile con l’introduzione della possibilita’ di pagare la sosta attraverso carta di credito e debito e la contestuale rimozione della necessita’ di esporre il tagliando sull’auto, cui e’ seguita l’attivazione del servizio di pagamento delle sanzioni per il trasporto pubblico entro i primi 5 giorni. Con il nuovo aggiornamento ora e’ possibile usare i parcometri per comprare titoli di viaggio ricaricando, con carta di credito e di debito, le tessere Atac”. Cosi’ in un comunicato Atac.