Atac: evitato incidente grazie a riflessi tempestivi di 3 autisti

Roma – L’attenzione e la prontezza di riflessi di tre autisti Atac hanno evitato quello che poteva essere un brutto incidente. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook dell’azienda di tpl romana. Lunedi’ sera – si legge – un pullman turistico in sosta su via XX Settembre ha iniziato a muoversi senza autista alla guida. E. D., in servizio sulla linea bus 16, si e’ accorto del pericolo e ha attirato l’attenzione di altri due colleghi – A. R. e M. F. – presenti al capolinea con un mezzo di soccorso.

Soltanto il loro tempestivo intervento ha scongiurato la collisione con le auto e con alcuni passeggeri in attesa alla fermata. M.F. ha iniziato a correre verso il bus in movimento, riuscendo ad arrestarlo utilizzando due cunei blocca-ruote presenti sul mezzo di soccorso, mentre gli altri due autisti Atac cercavano di salire a bordo dalla porta anteriore.

In quel momento e’ comparso il conducente all’interno del pullman privato, che successivamente ha ammesso di aver dimenticato di inserire il freno di stazionamento mentre era andato al bagno di bordo.