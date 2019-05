Atac: rallentamenti metro A causa malore passeggero, servizio in via di normalizzazione

Roma – A Roma servizio rallentato per la metro A a causa di un malore di un passeggero a bordo di un treno alla stazione Colli Albani, in direzione Anagnina. E’ quanto si legge sul profilo Twitter di Info Atac.

METRO A, RITARDI PER MALORE PASSEGGERO A COLLI ALBANI

Il servizio e’ in corso di normalizzazione con residui ritardi, come comunica Atac sul suo profilo Twitter, per il soccorso al passeggero a bordo del treno.