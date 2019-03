Atac: risolto contratto con fornitore manutenzione impianti stazioni metro

Roma – E’ stato risolto il contratto con il fornitore della manutenzione degli impianti nelle stazioni della metropolitana per gravi e inconfutabili ragioni.

Verso la controparte si valutano altre azioni, anche di natura risarcitoria. Atac e’ impegnata su diversi fronti per ridurre al massimo i tempi di chiusura delle tre stazioni centrali della Metro A. L’azienda sta lavorando per riaprire la stazione Spagna, la cui chiusura e’ stata determinata dalla decisione del responsabile degli impianti, intervenuta dopo il sequestro disposto dalla magistratura degli impianti di Barberini, di fermare le scale mobili presenti che sono della stessa tipologia di Barberini.

Anche la chiusura della stazione Spagna e’ stata determinata dalla circostanza che nelle stazioni non ci sono scale fisse. L’azienda infine ha preso atto che alcuni tecnici responsabili degli impianti di traslazione hanno rimesso l’incarico. A tal proposito Atac ricorda che la decisione di rimettere l’incarico, a norma di legge, non avra’ effetto prima di 90 giorni, durante i quali verranno trovate tutte le opportune soluzioni.

Dall’inizio del servizio di stamattina, infine, e’ attivo con cadenza di cinque minuti un servizio di superficie di supporto per alleviare i disagi nel tratto della metro A fra Flaminio e Termini. Sul sito www.atac.roma.it e sul canale Twitter @infoatac sono presenti tutte le informazioni sulle fermate sostitutive.

Atac si scusa con tutti i cittadini per i disagi che si stanno verificando e assicura che e’ in corso l’individuazione di soluzioni che consentano di arrivare prima possibile alla riapertura delle stazioni. Cosi’ in un comunicato Atac.