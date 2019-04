Atac smentisce articolo incidente: nessun ferito a stazione Cornelia

Roma – “In relazione a notizie di stampa, che riportano di un incidente con alcuni feriti che sarebbe accaduto nel pomeriggio di sabato 30 marzo alla stazione Cornelia della metro A, Atac precisa che la notizia non ha trovato alcun riscontro. I primi accertamenti promossi da Atac sin dalla mattinata hanno evidenziato che nel pomeriggio di sabato 30 marzo alla stazione Cornelia non si e’ verificato nessun incidente come quello descritto nell’articolo.

L’unico evento al momento registrato sabato 30 marzo a Cornelia si e’ verificato nella tarda mattinata, quando un passeggero ha perso l’equilibrio ed e’ caduto sulla scala mobile dopo esservi salito con un trolley. L’uomo, che ha riportato alcune escoriazioni, e’ stato subito soccorso. Atac invita a non riportare notizie non verificate che peraltro procurano anche allarme nella cittadinanza”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa di Atac.