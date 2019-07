Atac smentisce incendio su linea 105: falso allarme

Roma – “Intorno alle 9, su una vettura della linea 105 in servizio lungo via Gallarate, si e’ attivato per un falso allarme l’estintore automatico all’interno del mezzo. L’autista, ipotizzando un principio di incendio, ha usato l’estintore in dotazione. I tecnici intervenuti hanno successivamente appurato che non si e’ verificato alcun principio di incendio. Un passeggero, rimasto contuso mentre la vettura veniva sgomberata, e’ stato prontamente soccorso”. Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa Atac.