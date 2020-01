Atac, troppi roghi di autobus, nuovo sistema antincendio –

L’Atac ha indetto una nuova gara per selezionare un sistema antincendio per i suoi mezzi, in seguito ai 23 roghi dello scorso anno.

Non si bada a spese: un milione e 175 mila euro sono stati messi sul tavolo per installare l’impianto su 366 mezzi.

Non si tratta della prima grande spesa dell’azienda al riguardo. Già nel 2018 397 autobus sono stati forniti di sistemi antincendio per una cifra pari a un milione e 200 mila euro.

Nell’anno appena concluso, l’Atac ha perso ben 15 mezzi per incendio a bordo.