Atac: vicini a verificatore aggredito a bordo linea 3

Roma – Atac esprime solidarieta’ al verificatore, in servizio sulla linea 3, aggredito da un passeggero sorpreso senza biglietto. Il dipendente e il passeggero erano scesi alla fermata per compilare il verbale di sanzione quando l’aggressore ha colpito e spintonato il controllore, ferendolo poi all’orecchio. Quindi si e’ dato alla fuga. Atac ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che sono intervenute, mentre il verificatore si recava in ospedale per controlli.

Atac, nel ribadire la propria solidarieta’ al lavoratore aggredito, ricorda di essere molto impegnata per garantire la sicurezza ai propri dipendenti sia rafforzando la collaborazione con le forze dell’ordine, sia intervenendo, nell’ambito delle proprie possibilita’ e competenze, per aumentare gli strumenti a tutela del personale. Nel 2018 le aggressioni, sia fisiche che verbali, sono diminuite del 21% rispetto al 2017.

Le aggressioni fisiche, in particolare, sono diminuite del 39%. Atac giudica inaccettabili tali eventi e auspica che i cittadini abbiano rispetto dei lavoratori che ogni giorno, con professionalita’ e dedizione, garantiscono il servizio di trasporto a milioni di cittadini. Cosi’ in un comunicato Atac.