Atalanta-Lazio: chiesta convalida fermo per 2 ultras, 3 a processo

Roma – Due tifosi della Lazio in attesa della decisione del gip sulla convalida del fermo, mentre tre (sempre biancocelesti) saranno giudicati domani per direttissima.

Il giorno dopo gli scontri avvenuti prima della finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio, la Procura di Roma ha chiesto la convalida in carcere del fermo per i due tifosi trovati con materiale esplodente e pirotecnico in una macchina nei pressi di via Amulio, dove c’e’ la sede degli ‘Irriducibili’ (gruppo leader della curva nord laziale), perche’ gia’ oggetto di daspo e coinvolti in una precedente indagine della Procura.

Domani, invece, si svolgera’ il processo per direttissima di tre ultras biancocelesti (ai quali e’ contestato il concorso in resistenza a pubblico ufficiale aggravata), fermati in occasione degli incidenti che si sono verificati prima della partita nei pressi di Ponte Milvio, dove una macchina della Polizia locale di Roma Capitale e’ stata data parzialmente alle fiamme.