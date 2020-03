Atleti presunti violano Dpcm: 5 denunce

Roma – Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Fidene Serpentara di Roma, diretto da Fabio Germani, nell’ambito dei servizi finalizzati a prevenire comportamenti non in linea con il DPCM dell’8 marzo 2020, per il contenimento ed il contrasto del virus Covid-19, hanno proceduto al controllo di un locale, adibito a palestra, ubicato in zona Monte Sacro. Davanti al cancello della struttura – chiuso con una catena – i poliziotti hanno notato un fuoristrada con all’interno un uomo in procinto di allontanarsi.

Fermato, l’uomo, un 37enne romano, alla richiesta dei poliziotti, ha consegnato la prevista autocertificazione riferendo di essere li’ per ritirare dei documenti e che successivamente sarebbe andato a fare la spesa per poi rincasare presso il proprio domicilio. Dopo qualche minuto si e’ avvicinato a loro anche il titolare della struttura, un 55enne romano, il quale ha giustificato la sua presenza asserendo di essere un atleta professionista. Informava altresi’ i poliziotti della presenza di altre 3 persone intente ad allenarsi. Al termine dell’accertamento per tutti e 5 e’ scattata la denuncia all’Autorita’ Giudiziaria ai sensi dell’art.650 c.p..