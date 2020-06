Aurelia, trovato cadavere senza tetto in stabile in disuso

Roma – Il cadavere di un uomo, senza fissa dimora, in avanzato stato di decomposizione, e’ stato ritrovato alle 15 circa, all’interno di un edificio in disuso adibito alla vendita di auto, in via Aurelia 241, a Roma. A chiamare la Polizia sono stati alcuni operai che si trovavano nell’edifico per alcuni lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Aurelio. Da un primo esame, la salma non presenterebbe segni di violenza e non sarebbe stata trovata traccia di sostanze stupefacenti. Indagini in corso.