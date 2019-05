In auto con 1,1 chili di cocaina: arrestato al posto di blocco

Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 41enne romano, senza occupazione e gia’ noto alle forze dell’ordine, per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in via delle Canapiglie, a Torre Maura, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di un’autovettura.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso ai militari di rinvenire nel veicolo circa 1,1 kg di cocaina e 1780 euro, ritenuti provento dell’attivita’ illecita. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato e’ stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.