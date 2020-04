In auto nella notte con dosi di cocaina: denunciato

Roma – Un 30enne romano, con precedenti, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte, transitando in via Pietro Pozzi, a Casetta Mattei, i Carabinieri hanno notato l’uomo a bordo della sua auto ferma ai margini della carreggiata e lo hanno fermato per un controllo.

Il fatto che il 30enne non abbia fornito il motivo della sua presenza in strada a quell’ora della notte ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Dalle sue tasche sono spuntati 2.970 euro in contanti e così i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione del veicolo che ha permesso di rinvenire 18 involucri, contenenti in totale 51 grammi di cocaina, occultati sotto sedile lato guida.

La droga e il denaro, ritenuto provento di attività illecita, sono stati sequestrati mentre l’uomo e’ stato deferito all’Autorità giudiziaria, oltre ad essere stato sanzionato per non aver ottemperato alle misure per prevenire la diffusione del Covid-19.