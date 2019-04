Auto su pedoni a piazzale Clodio: 2 persone trasportate al Gemelli in codice rosso

Roma – È di tre persone ferite il bilancio di un investimento avvenuto a Roma ieri pomeriggio alle 16.20, in piazzale Clodio, all’altezza di via Augusto Riboty. L’auto che ha investito il gruppo di pedoni, una Citroen Berlingo, si e’ fermata a prestare soccorso. Feriti in codice rosso, e trasportati al Policlinico Gemelli, una donna e un ragazzo di 13 anni. Medicato in codice verde, al Santo Spirito, un uomo. Indaga il I gruppo ex Prati della Polizia locale di Roma Capitale.