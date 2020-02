Auto sbanda e finisce contro palo: 25enne morto sul colpo

Roma – Un uomo di 25 anni e’ morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto alle 2.30 circa in via Dell’Oro a Fiumicino. L’auto su cui viaggiava, insieme a un’altra persona, per cause in corso di accertamento e’ uscita di strada e si e’ schiantata contro un palo.

È ricoverato in codice rosso il ragazzo di 23 anni, passeggero dell’auto, una Mazda Mx5, che la notte scorsa alle 2.30 circa, per cause in corso di accertamento, e’ finita contro un palo in via Arturo Dell’Oro, a Fiumicino.

Il conducente del mezzo, un 25enne, e’ morto. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la Polizia stradale per i rilievi.