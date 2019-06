Auto svicola nel traffico con 210 grammi di cocaina: 34enne in manette

Roma – Era pieno pomeriggio quando una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante ha notato un’auto zigzagare nel traffico in via Tiburtina fino ad arrivare all’altezza di via Ripa Mannea. Raggiunta e bloccata, i Carabinieri hanno subito fatto scendere l’uomo al volante, un romano incensurato di 34 anni che, durante il controllo, ha assunto un comportamento nervoso.

Sul posto i militari hanno rinvenuto, occultata tra le sue gambe, una busta di plastica con all’interno circa 210 grammi di cocaina e piu’ di 670 euro in contanti, sequestrati perche’ ritenuti il provento dell’illecita attivita’ di spaccio. La sostanza stupefacente, dai successivi esami svolti dai Carabinieri, e’ risultata pura al 96 percento.

L’uomo ora si trova rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.

Dovra’ rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.