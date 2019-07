Autobus in fiamme su linea 671, nessun ferito

Roma – L’ennesimo bus in fiamme a Roma. Fortunatamente senza feriti. “Intorno alle 14, per ragioni ancora da accertare- si legge in una nota di Atac- si e’ sviluppato un incendio a bordo di una vettura della linea 671 mentre circolava lungo piazza Cantu’. L’autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non e’ stato possibile estinguerle. Non c’e’ stato nessun problema per le persone”. “La vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni”, conclude il comunicato dell’azienda.