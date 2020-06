Aventino, donna aggredita e derubata di Rolex e contanti

Roma – Una borsa con 1.000 euro in contanti e un orologio Rolex del valore di circa 8mila euro. Questo il bottino della rapina messa a segno ieri alle 12 circa, in via di Santa Sabina, all’Aventino di Roma. Vittima una donna di 52 anni che e’ stata fermata in strada da due uomini a bordo di uno scooter, con volto coperto. In pochi attimi, i due banditi hanno aggredito la vittima e si sono impossessati della borsa e dell’orologio per poi darsi alla fuga. La 52enne non e’ rimasta ferita. Indaga sull’accaduto la Polizia del commissariato Trevi.