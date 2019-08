Balduina: in fiamme tre auto, strada chiusa al traffico

Roma – Hanno preso fuoco alle 11.30 circa tre veicoli in via Trionfale all’altezza di viale Platone, zona Balduina. Nello specifico si tratta di una Mercedes, una Smart e una Renault Twingo. Sono intervenuti sul posto, per domare le fiamme, i Vigli del Fuoco e una pattuglia della Polizia locale del Gruppo Prati. La strada e’ stata temporaneamente chiusa al traffico. Sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente.