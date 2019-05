Balduina’S Wine and Food Week 19: dal 3 al 9 giugno arriva enogastronomia

Roma – La Balduina diventa per una settimana il centro dell’enogastronomia italiana: dal 3 al 9 giugno il quartiere di Roma nord, con i suoi negozi e le altre attivita’ commerciali, diventera’ il teatro di varie degustazioni con la ‘Balduina’S Wine & Food Week 2019′, un evento nato dalla collaborazione tra Vinoforum, la tradizionale manifestazione per gli amanti del vino che ogni anno si tiene nella Capitale, e Balduina’s, una rete di imprese e cittadini del quartiere. L’idea e’ questa: abbinare la visita a un negozio a un’esperienza enogastronomica, come se fosse l’inaugurazione di una boutique durante la quale si assaggiano grandi vini e cibi di qualita’.

“Grazie al Roma Wine & Food Week di Vinoforum- spiega Carlo Breschi, amministratore del gruppo #Balduina Gourmet Club e presidente di Balduina’s- ogni ristorante, enoteca, wine bar, negozio di moda e di arredamento, libreria e agenzie di servizi, potra’ far conoscere al grande pubblico la propria attivita’, come fosse il proprio evento speciale, dando allo stesso tempo grande visibilita’ al quartiere, suscitando interesse e stimolando il gusto del pubblico, potendo coinvolgere anche fruitori di altri quartieri e, perche’ no, creando un interesse turistico per la Balduina”.

“Le attivita’ commerciali della Balduina saranno protagoniste di degustazioni di grandi vini abbinati ai sapori della tradizione o alla sperimentazione degli chef: cosi’ come i ristoranti, le enoteche, wine bar e bistrot, anche i negozi di moda, librerie, fiorai, agenzie di servizi e altri ancora potranno utilizzare l’occasione delle degustazioni per appuntamenti speciali e unici coinvolgendo i clienti in un evento”. Altre informazioni sul sito www.balduina.org.