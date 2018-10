Bancarotta fraudolenta della J PETROL S.r.l: arrestato imprenditore

Roma – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto un uomo (classe 1937), residente a Terni, ritenuto responsabile della bancarotta fraudolenta della J PETROL S.r.l., con sede nella Capitale e operante nel settore della preparazione e miscelazione di derivati del petrolio. Dalle indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e condotte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, e’ emerso che l’uomo, amministratore unico pro tempore nonche’ socio di maggioranza della societa’, ha distratto beni e risorse finanziare dell’impresa per oltre 7 milioni di euro.

Inoltre, l’indagato ha sistematicamente evaso le accise sui carburanti, generando debiti tributari insoluti pari a circa 21 milioni di euro, a fronte di un passivo fallimentare accertato di oltre 33 milioni di euro, e ha occultato le scritture contabili, al fine di impedire agli Organi inquirenti la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della S.r.l.. Il Giudice delle Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare- agli arresti domiciliari- nei confronti dello stesso, che continuava a operare nel settore petrolifero con altre due societa’, in considerazione dei suoi numerosi precedenti di polizia, tali da farlo ritenere- come si legge nel provvedimento- “estremamente incline a commettere reati tributari di rilevante entita’” e dotato di “una notevole professionalita’ a delinquere”. Cosi’ in un comunicato la Guardia di Finanza di Roma.