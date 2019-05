Betoniera su auto e persone: bilancio al momento di 9 feriti e 9 veicoli danneggiati

Roma – Alle 11 circa di stamattina in prossimita’ di via dei Colombi una betoniera condotta da un uomo italiano di 49 anni ha travolto dei veicoli in sosta e in transito, per poi arrestare la sua corsa sui binari del tram in prossimita’ di viale Alessandrino, all’altezza del civico 995. Al momento, fa sapere la Polizia locale di Roma Capitale, sono stati accertati danni su 9 veicoli.

Nell’incidente sono rimaste ferite 9 persone, di cui 5 in codice rosso, compreso il conducente della betoniera che e’ stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove e’ stato sottoposto agli esami medici del caso. Gli altri feriti sono stati trasportati in vari ospedali della Capitale.

Le indagini sono a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, presente sul posto con i gruppi Torri, Casilino e Prenestino. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei mezzi e ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per ricostruire esatta dinamica dei fatti. La circolazione veicolare su via Casilina e’ regolare.