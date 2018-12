BiciRoma: quanti morti ancora prima di realizzare ciclabile via Labicana?

Roma – “I nostri iscritti ci segnalano nuovo terribile incidente mortale a via Labicana con un pullman che ha investito e trascinata un ciclista poco fa! Da anni si parla di una ciclabile su via Labicana, quanti altri morti prima di realizzarla? Proprio ieri denunciavamo come anche sui Fori Imperiali non si voglia piu’ fare la ciclabile promessa! Inutile istituire consulte e consultine se poi non si fanno le infrastrutture, servono solo a dare poltrone e spendere soldi inutilmente!”

“Subito la ciclabile su via Labicana, sui Fori Imperiali e lungo il Tevere sino a Fiumicino per non percorrere piu’ strade pericolosissime! Vogliamo subito incontro con Sindaco e assessori per impegno a realizzare ciclabili su queste arterie ad alto scorrimento come chiediamo da tempo”. Lo comunica in una nota BiciRoma.