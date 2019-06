Roma – Una bimba di poco piu’ di tre mesi e’ stata trovata morta questa mattina in casa a Roma dai genitori originari del Bangladesh. L’episodio si e’ verificato in un appartamento in via Muzio Scevola, verso le 6 di questa mattina. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato Appio. La salma della piccola non e’ stata affidata all’Autorita’ giudiziaria. Si propende al momento per le cause naturali.