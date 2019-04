Roma – “Non voglio fare gli esami, ho paura”. Questa la giustificazione di un bambino di 11 anni che stamane alle 9.15 circa, si e’ allontanato facendo perdere le sue tracce, da un istituto scolastico in Piazza Monte Baldo, in zona Montesacro. Una fuga durata circa mezz’ora, attimi interminabili per docenti e familiari.

Secondo quanto ricostruito, il bambino poco dopo essere stato accompagnato all’ingresso della scuola dove frequenta la quinta elementare, ha fatto marcia indietro e si e’ incamminato senza meta. A dare l’allarme, il personale scolastico e la madre del piccolo che hanno chiamato i Carabinieri. Immediate le ricerche.

Il bimbo e’ stato rintracciato in via Montecristo dopo circa 30 minuti dagli uomini del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che lo hanno riconosciuto grazie al grembiule azzurro che spuntava dalla giacca. L’11enne e’ stato riaccompagnato dai militari tra le braccia dei suoi familiari in buone condizioni.