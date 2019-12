Bimbo intossicato da droga, convalidato l’arresto dello zio

Roma – E’ stato convalidato l’arresto per detenzione e spaccio di droga dello zio 26enne del bimbo di 19 mesi ricoverato sabato al Policlinico Gemelli di Roma per una intossicazione da hashish. L’uomo, portato nel carcere romano di Regina Coeli, era stato arrestato con il fratello minorenne, il quale si trova ora in una comunita’ di recupero. I due erano stati bloccati dalla Polizia del commissariato Colombo, che ha fatto scattare le perquisizioni in casa dei genitori del bambino intossicato, in zona Garbatella. Nell’occasione sono stati ritrovati 200 grammi di cocaina, un coltello a serramanico e alcuni bilancini di precisione.