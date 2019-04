Roma – La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di un bambino di 11 anni, dopo un malore avvenuto in una macchina che si trovava sulla via Cristoforo Colombo. Il pm Valentina Neri e’ in attesa di ricevere nelle prossime ore una prima informativa sull’accaduto da parte delle forze dell’ordine. Gli inquirenti hanno anche disposto un’autopsia sulle cause del decesso.